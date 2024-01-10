Раскрыты потери страховщиков из-за сгоревшего дотла в аэропорту Airbus

Сгоревший дотла в аэропорту Токио самолет Airbus A350 обойдется страховщикам примерно в 105 миллионов долларов. Потери от инцидента с лайнером японской авиакомпании Japan Airlines раскрыло издание The Japan Times.

По данным источника, американская страховая компания AIG была ведущим страховщиком по полису на сумму 130 миллионов долларов для уничтоженного пожаром воздушного судна. Отмечается, что это был первый потерянный с момента старта коммерческой эксплуатации в 2015 году Airbus A350.