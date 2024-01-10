В Индии задумались о покупке нефти у Саудовской Аравии

Два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Индии намереваются приобрести у саудовской компании Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти на фоне снижения цен, пишет обозреватель Нидхи Верма в статье для Reuters.

© Zuma/ТАСС

Обозреватель пояснила, что Индия является одним из основных импортеров нефти в мире. Она добавила, что страна преимущественно закупала энергоресурс у Ирака и Саудовской Аравии, затем место основного поставщика заняла Россия, предоставившая значительные скидки.

В декабре 2023 года объем поставок снизился в силу ряда факторов, отметила автор статьи. В частности, на импорт повлияло усиление Вашингтоном контроля за соблюдением санкций, проблемы с оплатой при покупке российской легкой малосернистой нефти «Сокол».