"Северсталь" купила компанию по производству металлоконструкций "Венталл стальные решения" с двумя производственными активами в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Череповце. Новые активы позволят компании достичь объемов производства металлоконструкций до 126 тыс. тонн в год, следует из сообщения "Северстали".

"Мощности трех активов "Северстали" позволят достичь объемов в размере 126 тыс. тонн в год. Из них 48 тыс. тонн будет способно изготавливать предприятие "Северсталь стальные решения" с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, 48 тыс. тонн - "Венталл стальные решения", еще 30 тыс. тонн - производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий", - говорится в сообщении компании.

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В компании отметили, что новые мощности позволят увеличить объемы поставок металлоконструкций для строительства уникальных зданий и сооружений в коммерческом секторе и для промышленных предприятий, в том числе в нефтегазовой отрасли России.

Компания "Венталл стальные решения" включает две производственные площадки - в городе Обнинск Калужской области и городе Щекино Тульской области. Ранее они принадлежали группе компаний "Венталл". Производственные помещения в Череповце площадью 46 тыс. кв. м ранее принадлежали Череповецкому заводу металлоконструкций, работа которого была прекращена. В "Северстали" добавили, что компания намерена инвестировать в обновление мощностей свыше 1 млрд рублей.

"Инвестпроект будет включать как реновацию инфраструктуры, так и приобретение, и монтаж нового оборудования, которое вместе с имеющимися агрегатами сформирует производственную цепочку для изготовления конструкций высокой сложности, востребованных в нефтегазовой и других отраслях промышленности России", - сообщили в компании.

Предприятие будет называться "Северсталь стальные конструкции" и специализироваться на выпуске цилиндрических металлоконструкций.

"Наращивая компетенции в производстве конструкций, наша компания расширяет продуктовую линейку и усиливает свое предложение для разных отраслей экономики России - гражданского и промышленного строительства, реализации масштабных и сложных инфраструктурных проектов. Мы рассчитываем получить синергетический эффект от наших активов по производству металлоконструкций, у каждого из которых свои объемы и виды продукции", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

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