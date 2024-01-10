Сбер выдал жилищных кредитов на сумму более 276 млрд рублей в новогодние праздники

«Больше всего ипотечных кредитов и по базовым, и по льготным программам было выдано в Московской области — 6,1 тыс. и Москве — 4,8 тыс. Также в пятерку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край — 4,6 тыс., Санкт-Петербург — 3,7 тыс. и Тюменская область — 3 тыс.», — отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.