Экс-менеджеры «Тинькофф Банка» купили банк на Филиппинах

Основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon приобрел филиппинский банк Bank St Rosa. Об этом в интервью РБК сообщил сооснователь Salmon, бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров.

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Отмечается, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на такую сделку. При этом Федоров не стал называть сумму сделки. Ожидается, что сделку удастся закрыть в течение нескольких недель, а стартап получит 59,7% кредитной организации.

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг. Организация сможет привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, предоставлять средства среднему и малому бизнесу, рассказал Федоров.