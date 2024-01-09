Анонсировано открытие турецкого текстильного бренда в Москве

Турецкая компания Chakra, которая выпускает текстильную продукцию, в скором времени появится на российском рынке. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на бизнес-издание Patronlardunyası.

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Отмечается, что первая торговая точка бренда откроется в текущем месяце в столице РФ.

Chakra специализируется на текстильной продукции в категориях «ванная комната», «спальня», «женская и мужская одежда», «одежда для новорожденных и детей», «пляж» и «спа», а также на косметике, посуде для кухни и аксессуарах, подчеркивается в публикации.

Кроме того, сообщается, что первый магазин марки откроется в торговом центре «Афимолл».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на финансовый анализ сообщило, что компании, которые покинули российский рынок после введения Западом ограничений, лишились более 100 миллиардов долларов. Автор статьи подчеркнул, что российскими властями были продиктованы иностранному бизнесу условия для ухода из страны, в результате фирмы столкнулись с огромными потерями.