«Тинькофф-банк» и Центрокредит получили лицензии FPI в Индии

Тинькофф-банк и Центрокредит в декабре получили лицензии иностранных портфельных инвесторов (FPI) в Индии, сообщил Коммерсантъ. Это позволит им использовать накопившиеся рупии на рынке ценных бумаг страны.

Согласно базе данных индийского центрального депозитария (NSDL), лицензии обоих банков рассчитаны на срок до 10 декабря 2026 года. Тинькофф-банк получил лицензию второй категории, Центрокредит — первой и второй. К FPI первой категории относятся, в первую очередь, госорганы, центробанки, суверенные фонды и международные организации. Вторую категорию обычно получают банки, управляющие компании, инвестиционные менеджеры и пенсионные фонды.

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Ранее среди российских банков лицензией FPI обладал только Сбербанк. Он получил ее осенью 2023 года.

«Лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире»,— отмечал зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Всего в перечне российских FPI в Индии числятся десять юридических и физических лиц. В частности, управляющие компании «Альфа-Капитал», «Первая» и «Доходъ», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов.

В октябре 2023 года стало известно, что ВТБ обратился в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) за получением лицензии FPI. Как объяснял первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, российским банкам нужно «утилизировать рупии» из-за торгового дисбаланса — России экспортирует в Индию больше товаров, чем импортирует. По его словам, «вопрос временного инвестирования рупий является актуальным для любого агента, обслуживающего эту внешнюю торговлю».

Растущий рынок ценных бумаг Индии дает такую возможность. По оценке Bloomberg, в начале декабря капитализация ее фондового рынка приблизилась к $4 трлн, что ставит его на пятую позицию в мире.