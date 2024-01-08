Альфа-Банк прокомментировал новости об утечке данных клиентов

Пресс-служба Альфа-Банка в беседе с Forbes опровергла новости об утечке данных миллионов своих клиентов. Представители регулятора подчеркнули, что утечек не было ни у банка, ни у подрядчиков.

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Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя, — сказали в банке.

Ранее Telegram-канал «Лобушкин молнит» сообщил, что в результате действий со стороны украинских хакеров из группировки Kiborg в открытом доступе оказались данные полной клиентской базы Альфа-Банка. Сам взлом финансово-кредитной организации произошел еще осенью 2023 года, утверждается на официальном сайте группировки.

Информацию об утечке данных клиентов Альфа-Банка подтверждал и Telegram-канал BRIEF. Как уточняется в публикации, речь шла о 38 млн человек, чьи номера телефонов, карт, счетов и дат рождения оказались в открытом доступе.