Авиакомпании по всему миру приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 9 для проведения дополнительных проверок после инцидента с рейсом Alaska Airlines. Прямо в воздухе у авиалайнера вырвало часть фюзеляжа. 174 пассажира и шесть членов экипажа завершали полет в кислородных масках на буквально дырявом самолете. Оторвавшуюся часть нашли на заднем дворе дома школьного учителя в Портленде.

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После инцидента решение о приостановке эксплуатации Max 9 начали сначала принимать авиакомпании - американские Alaska Airlines и United Airlines, панамская Copa Airlines, мексиканская Aeromexico, исландская Icelandair, а также турецкая Turkish Airlines. Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести проверки 171 самолета, а до их завершения полеты лайнеров над территорией Штатов были запрещены. Европейское агентство безопасности полетов присоединилось к американской директиве, хотя в странах ЕС авиакомпании не эксплуатируют подобные самолеты.

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Boeing 737 Max с момента ввода в эксплуатацию уже попадал под запреты на полеты. После двух катастроф в 2018 и 2019 годах, когда в Индонезии погибло 189 пассажиров, а в Эфиопии - 157 человек, запрет на эксплуатацию лайнеров был введен по всему миру, а компании даже пришлось останавливать конвейер.

Причиной аварий стали конструктивные недоработки воздушного судна, из-за которых самолет самовольно мог войти в пикирование. Причем в инструкции об этом умалчивалось. Тогда в прессе лайнер называли исключительно как "летающий гроб". В ходе расследования также выяснилось, что американские авиационные власти фактически отдали на откуп инженерам "Боинга" сертификацию самолетов, что поставило под сомнение объективность проведенных тестов.

Boeing 737 Max с момента ввода в эксплуатацию уже попадал под запреты на полеты