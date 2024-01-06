Урожай чая сочинского производителя вырос на 30%

Мацестинская чайная фабрика в Сочи, крупнейший производитель чая в России, увеличила сбор чайного листа по итогам 2023 года до 312 тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года (244 тонны) рост урожая составил почти 30%, сообщила ТАСС руководитель службы маркетинга группы компаний "Мацеста чай Turshu`s" Ольга Чебанюк.

"В этом году мы собрали 312 тонн отборного качественного чайного листа, что на 68 тонн больше рекордного для нас урожая 2022 года", - рассказала она.

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Как уточнила собеседница агентства, росту урожая способствовали благоприятная погода и более правильные уходовые работы в зимний период. Из полученного урожая чайного листа мацестинских плантаций фабрика производит традиционно три основных вида чая: черный, зеленый и с добавками. В фирменных офлайн- и онлайн-магазинах "Мацеста чай" на данный момент представлено более 120 наименований чайной продукции, ассортимент постоянно обновляется.

"Сейчас "Мацеста чай" представлен в известных сетевых магазинах "Магнит", "Пятерочка", "Табрис", "Вкусвилл" в большинстве регионов России. Более широкий ассортимент чайной продукции можно найти в фирменных магазинах в Сочи. Чай различается не только обработкой листа, но и способом сбора, сезоном, сложностью купажа, весом и упаковкой. В 2023 году мы создали новый уникальный чай с ягодами винограда, в ближайшей перспективе - разработка новой линейки премиального чая", - отметила Чебанюк.

"Мацеста чай" также успешно развивает агротуризм. Число туристов, посетивших чайные плантации в 2023 году, составило 30 тыс. человек. В сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (6 тыс. туристов) цифра увеличилась в рекордные пять раз. В экскурсионную программу входит посещение чайной фабрики, малой плантации в 1,7 га при фабрике, а также дегустация на чайной террасе. Посетители могут приехать на чайные плантации в любое время года, в том числе и во время новогодних праздников.