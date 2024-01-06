Google снова проиграла: подрядчики YouTube Music добились объединения в профсоюз

Национальная комиссия по трудовым отношениям США (NLRB) постановила, что Google незаконно отказалась вести переговоры с группой подрядчиков YouTube Music, состоящих в профсоюзе (который компания не признавала).

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Дело касается группы из 40 подрядчиков по вводу данных, нанятых компанией Cognizant, но работающих непосредственно на YouTube Music. Эти работники, играющие важную роль в таких задачах, как выявление ошибок в алгоритмах музыкальных чартов, в прошлом году проголосовали за вступление в Alphabet Workers Union (AWU). Однако Google и Cognizant отрицали, что являются совместными работодателями, отказываясь признавать профсоюз или участвовать в переговорах по заключению договора.

NLRB не согласился с этим, заключив в своем решении, что «Google и Cognizant согласовали существенные условия найма» для подрядчиков из Остина, что делает их совместными работодателями. Это означает, что обе организации несут юридическую ответственность за ведение переговоров с профсоюзом.