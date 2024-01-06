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Почта России совместно с ДВЖД планирует утроить объем провозных мощностей из Китая

Почта России совместно с Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) планируют в три раза нарастить провозные мощности для грузов, которые направляются из Китая через Приморье. Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин.

Почта РФ планирует утроить объем провозных мощностей из Китая
© РИА Новости

"Мы взаимодействуем с китайским почтовым оператором, на сегодняшний день запущена железнодорожная доставка почтово-багажными вагонами из Хуньчуня (город в провинции Цзилинь на стыке госграницы КНР, РФ и КНДР - прим. ТАСС) в Уссурийск. Планируется расширение провозных мощностей между Хуньчунем и Уссурийском, а часть грузов уйдет во Владивосток и останется в Приморском крае. Часть двинется по маршруту в сторону Новосибирска. На этапе старта увеличение провозных мощностей планируется втрое", - сказал Трындин.

Он отметил, что объемы загрузки этого направления будут продолжаться и далее.

Событием этого года стал запуск международных почтово-багажных перевозок между Уссурийском и Хуньчунем (расстояние по прямой 170 км) три раза в неделю. Маршрут стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам. Скорость доставки отправлений из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократится на пять-семь дней, а стоимость - на треть.

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