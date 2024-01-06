Почта РФ планирует утроить объем провозных мощностей из Китая

"Мы взаимодействуем с китайским почтовым оператором, на сегодняшний день запущена железнодорожная доставка почтово-багажными вагонами из Хуньчуня (город в провинции Цзилинь на стыке госграницы КНР, РФ и КНДР - прим. ТАСС) в Уссурийск. Планируется расширение провозных мощностей между Хуньчунем и Уссурийском, а часть грузов уйдет во Владивосток и останется в Приморском крае. Часть двинется по маршруту в сторону Новосибирска. На этапе старта увеличение провозных мощностей планируется втрое", - сказал Трындин.