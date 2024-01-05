Maersk будет направлять суда вокруг Африки из-за хуситов
Датская судоходная компания Moller-Maersk сообщила, что собирается направлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Уточняется, что такое решение было принято из-за ситуации с судном Maersk Hangzhou, по которому нанесли ракетный удар йеменские хуситы. В компании также добавили, что постоянно следят за ситуацией в регионе, но она остаётся «крайне нестабильной».
«Приостановив рейсы через Красное море/Аденский залив, мы надеемся обеспечить нашим клиентам большую последовательность и предсказуемость, несмотря на связанные с этим задержки, связанные с изменением маршрута. Хотя мы продолжаем надеяться на устойчивое решение проблемы в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому, мы призываем клиентов быть готовыми к сохранению осложнений в этом районе и к существенным сбоям в работе глобальной сети», — рассказали в компании.
Напомним, что ранее контейнеровоз Maersk Hangzhou подвергся ракетному обстрелу. После хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за атаку.