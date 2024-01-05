Maersk будет направлять суда вокруг Африки из-за хуситов

«Приостановив рейсы через Красное море/Аденский залив, мы надеемся обеспечить нашим клиентам большую последовательность и предсказуемость, несмотря на связанные с этим задержки, связанные с изменением маршрута. Хотя мы продолжаем надеяться на устойчивое решение проблемы в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому, мы призываем клиентов быть готовыми к сохранению осложнений в этом районе и к существенным сбоям в работе глобальной сети», — рассказали в компании.