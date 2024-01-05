Холдинг Фридмана и Авена подал иск к Украине на $1 млрд

Бывший владелец «Сенс банка» (в прошлом – украинский Альфа-банк ) люксембургский холдинг ABH Holdings (АВНН, владеет крупным пакетом акций Альфа-банка) подал иск против Украины на $1 млрд из-за принудительной национализации их актива, говорится в сообщении холдинга. В конце декабря он направил претензию в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Правовой основой для претензии является договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций, указано в пресс-релизе. В нем национализация банковского актива холдинга сравнивается с «корпоративным рейдерством» и «военной спекуляцией», а действия украинских властей названы необоснованными и дискриминационными.

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Еще осенью 2022 года АВНН направил Нацбанку Украины (НБУ) письмо, в котором сообщил о готовности по решению регулятора безвозмездно и добровольно передать кредитную организацию в государственную собственность. Однако поскольку ответа на это письмо не было получено, ABHH продолжил поиски инвестора. В начале марта 2023 года сообщалось о подписании меморандума с потенциальными инвесторами из Польши, которые заинтересованы в выходе на украинский рынок. Но уже в конце месяца НБУ запретил пользоваться правом голоса акционерам «Сенс банка» — ABHH (доля 57,6%) и его «дочке» ABH Ukraine (42,4%) — из-за неудовлетворительной деловой репутации.

Бенефициарами «Сенс банка» были: находящийся под украинскими санкциями Андрей Косогов (41%), а также Михаил Фридман (32,9%) и Петр Авен (12,4%), которые находятся в санкционных списках США и Великобритании. Кроме того, еще 9,9% акций банка принадлежит UniCredit и 3,9% — The Mark Foundation for Cancer Research.

ABHH пишет, что украинские власти незаконно отобрали банк у его владельцев. «Опасаясь слабости своей позиции в арбитраже, Украина обвиняет акционеров ABHH в различных уголовных нарушениях. Холдинг считает такие обвинения необоснованными и незаконными». — сказано в сообщении холдинга.