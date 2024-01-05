В McDonald’s заявили о проблемах у бизнеса из-за войны в Газе

Гендиректор McDonald's Крис Кемпчински заявил, что война Израиля и ХАМАС «значительно влияет на бизнес» на нескольких рынках компании на Ближнем Востоке и за пределами региона. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, крупные западные сети быстрого питания, включая McDonald's и Starbucks, столкнулись с массовыми кампаниями бойкота из-за их предполагаемой произраильской позиции и предполагаемых финансовых связей с Израилем.

Кемпчински назвал дезинформацию, окружающую такие бренды, как McDonald's, «разочаровывающей и необоснованной».

«В каждой стране, где мы работаем, в том числе в мусульманских странах, McDonald's с гордостью представлен местными владельцами-операторами, которые неустанно работают, нанимая на работу тысячи своих сограждан», - подчеркнул он.

В октябре McDonald’s предоставила тысячи бесплатных обедов военнослужащим Армии обороны Израиля, после чего столкнулась с обвинениями в соцсетях.