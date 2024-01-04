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Марк Цукерберг за два месяца на 428 млн долларов продал акции Meta*

За ноябрь-декабрь основатель и глава соцсети реализовал 1 млн 280 тысяч ценных бумаг.

Цукерберг за два месяца продал акции Meta* на 428 млн долларов
© Говорит Москва

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные, поданные в Комиссию по ценным бумагам США. Агентство отмечает, что решение продать акции объясняется ростом цен на них за 2023-й. В течение двух лет активы Цукерберга не выставлялась на бирже.

Состояние основателя признанной в России экстремистской организации и запрещённой оценивается в 125 млрд долларов. Он занимает седьмое место в списке богатейших людей мира.

Meta* признана экстремистской и запрещена в России.

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Марк Цукерберг