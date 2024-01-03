В Индии раскрыли причину сокращения поставок российской нефти. Как сообщает Bloomberg, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури объяснил, что связаны они были не с санкциями, а с непривлекательностью скидок.

Напомним, ранее агентство писало, что импорт российской нефти сократился в декабре до самых низких значений с начала года. В публикации отмечалось, что падение связано с проблемами с оплатой из-за санкций — они якобы возникли после усиления контроля за соблюдением ограничений со стороны США.

«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — сказал Пури.