Путин снял ограничения с трех международных компаний в связи с их регистрацией в РФ

Президент РФ Владимир Путин определил перечень международных компаний, с которых снимаются ограничения в связи с их редомициляцией на территории России. Это следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, под снятие ограничений попали три юридических лица, зарегистрировавшихся на территории России: МКАО "Вандл холдингс лимитед" (с регистрацией в Приморском крае), МКООО "Адорабелла" (Калининградская область) и МКООО "Хлодвиг энтерпрайзес" (Калининградская область).

"Вандл холдинг лимитед" является акционером золотодобытчика "Полюс" с долей 46,35%. Ранее компания была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморском крае.