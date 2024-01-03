«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай

В «Газпроме» заявили, что в начале января 2024 года поставки газа в Китай по «Силе Сибири» вышли на «принципиально новый уровень»: 2 января компания обновила исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа в страну. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» рассказали, что по итогам 2023 года поставки в Китай по «Силе Сибири» составили 22,7 миллиарда кубометров. Такие результаты на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств «Газпрома» и в полтора раза больше, чем за 2022-й.

«Газпром» в 2023-м «регулярно обеспечивал суточные поставки с превышением контрактных обязательств».

«Это свидетельствует о заинтересованности Китая в российском трубопроводном газе и надежности «Газпрома» как поставщика и партнера», - подчеркивается в сообщении.

Эксперты, опрошенные ТАСС, ранее заявили, что по итогам 2024 года Россия может стать крупнейшим экспортером газа в Китай. По мнению собеседников агентства, в новом году поставки по «Силе Сибири» достигнут 30 миллиардов кубометров.