«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Об этом пресс-служба холдинга сообщила в своем Telegram-канале.
"Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - говорится в сообщении.
Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
Предыдущий рекорд по поставкам газа в Китай "Газпром" установил 2 января. В холдинге отмечали, что на 2 января экспорт российского газа в КНР достиг 22,7 млрд кубометров, что на 700 млн кубометров превышает контрактные обязательства "Газпрома" и в полтора раза опережает результаты минувшего года (15,4 млрд куб. м).
До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставки российского газа в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году. Он добавил, что в 2025 году поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров.