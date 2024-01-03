Акции «Алросы» начали снижаться после сообщений о санкциях ЕС

Акции группы алмазодобывающих компаний «Алроса» начали постепенно снижаться после сообщений о введении Европейским Союзом санкций в ее отношении. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 3 января, данные Московской биржи.

© Вечерняя Москва

Акции «Алросы» в 12:11 по московскому времени составили 69,46 рубля, снизившись на 0,06 процента. До этого наблюдался рост стоимости акций на 0,73 процента до 70,01 рубля.

На сайте Мосбиржи отмечается также рост индекса биржи на 0,68 процента.

Президент России Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции французского финансового конгломерата Societe Generale в нескольких компаниях, к числу которых относятся ВТБ, Россеть, Русгидро, Газпром, «Интер РАО», «Алроса» и «Сургутнефтегаз».

Впервые за два последних месяца курс евро вырос на 36 копеек, или 0,36 процента, достигнув отметки 102 рубля. Такие данные зафиксировала Московская биржа. Выше 102 рублей курс евро поднялся впервые за два месяца, в предыдущий раз такое случалось 20 октября. Что будет с евро далее и какая участь ждет американский доллар, выясняла «Вечерняя Москва».