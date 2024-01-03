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Эксперты ожидают роста рынка акций России в 2024 году

Высокие ставки будут сдерживать приток средств в российские акции в I полугодии 2024 года, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом перспективы рынка ценных бумаг РФ остаются позитивными - по итогам года доходность инвестиций в акции РФ с учетом дивидендов может достигнуть и даже превысить 25%, добавили они.

Эксперты ожидают роста рынка акций России в 2024 году
© ТАСС

За 2023 год индекс Мосбиржи вырос почти на 44%, восстановлению российского рынка помогла адаптация компаний к санкционным условиям, дивидендные выплаты, ставшие для части компаний рекордными, а также слабость рубля и редомициляция квази-российских компаний. Уверенно чувствовали себя представители финансового сектора - Сбербанк и Мосбиржа. Среди входящих в состав индекса Мосбиржи самый впечатляющий рост в 2023 году показали акции "Совкомфлота"(+284%), "Мечела"(+193% и +149% по обыкновенным и привилегированным акциям), расписки "Глобалтранса" (+137%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза"(+112%), подсчитали в ИК "Велес капитал". Этим компаниям помогала переориентация товарооборота на восток, а в случае с "Сургутнефтегазом"- девальвация рубля.

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В начале 2024 года эксперты не ожидают бурно-положительной динамики рынка акций из-за высокой ключевой ставки - на декабрьском заседании российский регулятор поднял показатель до 16% годовых. Поэтому привлекательная доходность консервативных инструментов, в частности, корпоративных бондов качественных эмитентов с плавающей ставкой, станет сдерживающим фактором для ценных бумаг, пояснила аналитик "Цифра брокер" Анна Буйлакова. Граждане также активно вкладывают свои средства в депозиты и фонды денежного рынка.

Однако рынок может заранее начать закладывать снижение ставки в случае замедления инфляции, что спровоцирует подъем на бирже, не исключается и локальный рост.

"Ожидается, что регулятор постепенно будет снижать ставку - и в конце 2024 года она может быть снижена до 12-13%. Это должно привести к притоку дополнительной ликвидности на рынок. При этом главный риск 2024 года - это инфляция, если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться на настроениях инвесторов", - сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

Волатильность и возможность возникновения "черных лебедей" в виде новых всплесков геополитической напряженности (например, вокруг Тайваня), неожиданных итогов выборов и других факторов тоже остаются важными рисками на финрынках, добавила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции в цене

Несмотря на высокие ставки, за 12 месяцев 2024 года доходность инвестиций в российские акции с учетом дивидендов может достигнуть 25% и выше. Такие результаты ожидаются с учетом фундаментальных показателей (стоимости компаний ниже средних исторических значений), предстоящих выплат дивидендов, притока новых денег инвесторов и ожидаемого снижения ключевой ставки.

Так, в УК "Альфа-капитал" прогнозируют, что доходность инвестиций в акции может показать 20-25%.

"При более благоприятном развитии событий рынок может принести 40% по итогам года, например, если начнется самоподдерживающийся процесс затягивания новых инвесторов в быстрорастущие активы. Напротив, при росте налоговой нагрузки на компании, отказа эмитентов от дивидендов и серьезных проблем в экономике, рынок ожидает коррекция", - рассказал Владимир Брагин.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, доходность инвестиций в российские акции в 2024 году составит 12,8% плюс дивидендная доходность - в районе 10,3%.

Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ - 3 242 пункта. В ИК "Велескапитал" полагают, что при отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3 500 пунктов и выше. "БКС мир инвестиций" оценивает потенциал роста индекса Мосбиржи до 3 650 пунктов без учета дивидендов.

Бенифициары высоких ставок, редомициляция и дивидендные гиганты

В январе важным фактором поддержки российского рынка акций может стать реинвестирование дивидендов. "Сейчас как раз проходят дивидендные отсечки в крупных компаниях, а поступления на счет начнутся, вероятно, уже после Нового года. Причем притоки от дивидендов могут растянуться на период до конца января, ведь последние значимые отсечки ("Роснефть" и "Магнит") будут 10 января", - рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

Кроме того, в I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат. По мнению ИК "Велес капитал", дивидендными историям по итогам прошедшего года останутся прежде всего представители банковского (Сбербанк, банк "Санкт-Петербург") и нефтегазового сектора ("Башнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть", "Роснефть", "Лукойл","Газпром нефть", "Газпром", "Новатэк"), а также компании транспортного сектора, получающие преимущества от увеличения экспорта в Азию: "Совкомфлот" и НМТП.

Рост поставок угля в Азию также может и дальше оказывать поддержку "Мечелу" и "Распадской".

Золотодобытчикам, тем временем, несмотря на высокие цены на драгоценный металл, не хватает дивидендного фактора, добавила аналитик компании Елена Кожухова. При этом вложения в золото остаются актуальными в контексте нестабильной геополитической обстановки, а вероятность обновления исторического максимума ценами на драгметалл высока, считают специалисты. Кроме того, при выраженных сигналах замедления понедельной инфляции в облигациях могут сильно вырасти бумаги с самыми дальними сроками погашения - например, ОФЗ 26238, считают в "БКС мир инвестиций".

Редомициляция также может позитивно сказаться на динамике бумаг "Яндекса" (целевая цена которого по оценкам "Цифра брокер" составляет 3 тыс. рублей, апсайд - 21%) и TCS (целевая цена "Цифра брокер" - 3780 рублей, апсайд - 22%). На рынке акций существуют и бенефициары высоких ставок, в частности - Мосбиржа, которая получает доход не столько от комиссий за совершение клиентами операций, сколько от размещения на рынке свободных остатков клиентских средств.

Компании
Елена Кожухова
Владимир Брагин
ИК Велес Капитал
Банк России
УК Альфа-Капитал
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Совкомфлот
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Банк "Санкт-Петербург"
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Роснефть
Лукойл
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Распадская
Газпром
Транснефть
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Яндекс
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