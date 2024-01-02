Maersk решила приостановить движение судов в Красном море

Датская судоходная компания Maersk после нападение хуситов на контейнеровоз Hangzhou приняла решение на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море. Об этом пишет ТАСС.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. После этого американские корабли начали патрулировать Красное море в рамках операции «Страж процветания».

30 декабря хуситы атаковали контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской судоходной компании Maersk. На помощь судну вылетели военные вертолеты США. В ответ на обстрел со стороны боевиков они открыли огонь и потопили три катера из четырех.

«После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении судоходной компании.

Там также подчеркнули, что расследование инцидента продолжается, а ситуация в регионе постоянно меняется.

«В тех случаях, когда это наиболее целесообразно для наших клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды», - отмечается в пресс-релище.