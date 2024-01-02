FT: китайская компания Alibaba переживает хаос

Основанная Джеком Ма китайская компания Alibaba Group на фоне реструктуризации и борьбы за власть погрузилась в хаос, ее сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях. Об этом пишет Financial Times.

Ранее основатель компании Alibaba и финтеха Ant Group Джек Ма покинул Китай. Этому предшествовало то, что он подверг критике решение Пекина отменить IPO Ant Group. Компания собиралась разместить акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах, но из-за позиции властей КНР отказалась от этого.

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При этом в марте 2023 года Alibaba объявила о намерении разделить бизнес на шесть подразделений. Однако источники в компании рассказали британской деловой газете, что многие сотрудники до сих пор не понимают, чем именно они должны заниматься на фоне

реструктуризации.

После того как оказалось, что сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях, было принято решение создать специальное IТ-подразделение и передать ему функции управления всем бизнесом компании, но борьба за власть внутри Alibaba помешала реализации этого проекта, заметили они.

«Это была плохая и хаотичная ситуация», - пояснил источник издания, констатировав, что возникли проблемы с увольнениями, так как ряд сотрудников имеет «внутреннюю поддержку».

О хаосе внутри компании заявил и сотрудник DingTalk - платформы для корпоративного общения, разработанной Alibaba Group. По его словам, его команду внезщапно просто отключили, закрыв им доступ к коммуникациям внутри Alibaba.

Источники издания отметили, что в конце декабря новый генеральный директор Эдди Юнмин Ву смог установить контроль над основным бизнесом Alibaba. Этому способствовало то, что по уровню рыночной капитализации компанию смог обогнать ее конкурент PDD Holdings.

До этого ощущение хаоса усугубляла борьба между Эдди Ву и бывшим генеральным директором Alibaba Дэниэлом Чжаном. Однако в сентябре Чжан неожиданно ушел в отставку.