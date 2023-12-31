Соцсеть X резко подешевела

Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском социальносй сети X (бывший Twitter) заявил, что компания после сделки подешевела на 71 процент. Об этом пишет портал Axios.

Отмечается, что компания Fidelity хоть и помогла бизнесмену купить соцсеть, не владеет точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании. По данным портала, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе.

По мнению авторов, более 10 процентов в цене X могла потерять, когда Маск раскритиковал рекламодателей, которые отказались от сотрудничества с соцсетью из-за слов предпринимателя о евреях.

В ноябре Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.