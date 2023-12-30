Владелец "Хортицы" прокомментировал обвинения со стороны СБУ

Гендиректор холдинга Global Spirits Евгений Черняк* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что предъявленные ему со стороны СБУ обвинения в сотрудничестве с Россией выглядят как попытка рейдерской атаки на его бизнес. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, бизнесмен является основателем холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками «Хортица», «Первак», «Шустов».

Ранее в СБУ сообщили, что Черняку и шести топ-менеджерам из его компании предъявлены обвинения в сотрудничестве с российской стороной. По данным ведомства, его предприятия только за 2022 год перечислили в казну РФ более $157 млн.

«Возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка», — подчеркнул Черняк.