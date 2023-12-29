"Газпром" консолидировал контрольный пакет акций "Газпром-медиа холдинга"

Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций "Газпром-медиа холдинга", говорится в сообщении газового холдинга. При этом Газпромбанк остается миноритарным акционером медиахолдинга.

"Группа "Газпром" консолидировала контрольный пакет акций АО "Газпром-медиа холдинг". Газпромбанк остается его миноритарным акционером. Сделка носит технический характер. Ее цель - обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы "Газпром", - сказано в сообщении.

"Газпром-медиа Холдинг" - крупнейший медиахолдинг в России. Объединяет активы во всех медиасегментах: информационном вещании, телевидении, кино, производстве и дистрибуции контента, цифровых сервисах, радио, прессе и онлайн-изданиях, инфлюенс-маркетинге и продажах рекламы.