Поставки яиц в Россию начнут еще шесть компаний

Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц с еще шести турецких предприятий. Об этом 29 декабря сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что предприятия, о которых идет речь, расположены на территориях, где нет вспышек гриппа птиц. Ведомство оставляет за собой право проведения инспекций.

Турция предоставила России гарантии соответсвия яиц ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране — нет.