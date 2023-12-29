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Поставки яиц в Россию начнут еще шесть компаний

Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц с еще шести турецких предприятий. Об этом 29 декабря сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что предприятия, о которых идет речь, расположены на территориях, где нет вспышек гриппа птиц. Ведомство оставляет за собой право проведения инспекций.

Турция предоставила России гарантии соответсвия яиц ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране — нет.

Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на поставки яиц четырем турецким предприятиям, с 8 декабря к ним добавились еще 17 поставщиков.

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