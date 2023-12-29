Богатейшие люди мира увеличили свое состояние

Богатейшие люди мира в 2023 году увеличили свое состояние на 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сильнее всего из 500 богатейших миллиардеров выросло состояние владельцев технологических компаний. Несмотря на опасения рецессии, затяжную инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения, они стали богаче на 658 миллиардов долларов (плюс 48 процентов в годовом выражении). Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ).

Наиболее разбогатевшим Bloomberg Billionaires Index назвал американского предпринимателя Илона Маска, который обошел французского магната и главу LVMH Бернара Арно и занял первое место в рейтинге. За год он заработал 95,4 миллиарда долларов благодаря успеху компаний Tesla и SpaceX (в прошлом году Маск потерял 138 миллиардов долларов). За 2023 год состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 70 миллиардов долларов, а гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заработал 80 миллиардов.