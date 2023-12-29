В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг спора «Балтики» и Carlsberg

Россия защищала и будет защищать отечественных производителей до конца, а ситуация с датской пивоваренной корпорацией Carlsberg Group и «Балтикой» хорошо известна президенту Владимиру Путину. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В октябре сообщалось о расторжении Carlsberg Group соглашения с «Балтикой» на производство и продажу всей продукции группы, в том числе на международные и локальные бренды. Данное решение в датской компании было названо ответом на указ президента России Владимира Путина, которым он передал 100% компании РФ в управление Росимуществу.

Затем, по данным газеты «Ведомости», компания «Балтика» обратилась к руководителю администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить ее товарные знаки в дружественных России странах.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня о том, что служебную переписку в Кремле не комментируют.

«То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца», — подчеркнул он.