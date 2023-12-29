Путин одобрил продление программы плоских тарифов на авиаперелеты

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального директора компании «Аэрофлот» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Так и сделаем», — сказал Путин после просьбы Александровского поддержать продление программы продажи авиабилетов по плоским тарифам.

Программа плоских тарифов компании «Аэрофлот» стартовала по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Первым рейсом, попавшим под действие программы, стало направление »Москва — Симферополь». В 2015 году программа была расширена на города Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что «Аэрофлот» делает скидку до 50% на «плоские» тарифы на перелеты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом.