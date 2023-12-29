Запрет на продажу алкоголя в ночное время не действует в отношении точек общепита. То есть ночью можно прийти в ресторан и совершенно легально заказать алкогольную продукцию. Однако под видом различных точек общепита могут функционировать обычные магазины и продавать алкоголь в ночное время, то есть обходить соответствующие запреты. У нас есть работающие ночью точки, которые выдают себя за кафе: там находится какой-нибудь столик со стульями, что позволяет обходить запрет на ночную продажу алкогольной продукции. На законодательном уровне против этого механизма были введены определенные правила: нельзя иметь лицензию по одному адресу на торговлю алкоголем в розницу и на оказание услуг общественного питания. То есть лицензии и места осуществления деятельности разделены. Мол, выбирайте: либо у вас точка общепита, либо точка торговли алкоголем. И получается, что в принципе весь вопрос заключается в том, чтобы соблюдался запрет на ночную продажу. По большому счету существующие нормы, с одной стороны, позволяют разделить деятельность по продаже алкоголя под видом предприятия общественного питания ночью, с другой стороны, эта мера неэффективна на сто процентов. Все равно есть нарушители, есть "наливайки", в которых круглосуточно продается, например, пиво.

Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики