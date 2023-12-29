Эксперт оценил идею разрешить ресторанам торговать алкоголем навынос
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею разрешить ресторанам торговать алкоголем навынос. По словам эксперта, реализация соответствующей инициативы связана с вопросом ограничений на ночную продажу алкогольной продукции.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов совместно с Федерацией рестораторов и отельеров ранее предложил разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос. Об этом сообщало РБК со ссылкой на письма Титова и президента федерации Игоря Бухарова, адресованные премьер-министру Михаилу Мишустину. В пресс-службе правительства России изданию подтвердили, что такая инициатива поступила в кабмин. Предложение направили в Минфин для подготовки ответа, добавили там.
Запрет на продажу алкоголя в ночное время не действует в отношении точек общепита. То есть ночью можно прийти в ресторан и совершенно легально заказать алкогольную продукцию. Однако под видом различных точек общепита могут функционировать обычные магазины и продавать алкоголь в ночное время, то есть обходить соответствующие запреты. У нас есть работающие ночью точки, которые выдают себя за кафе: там находится какой-нибудь столик со стульями, что позволяет обходить запрет на ночную продажу алкогольной продукции. На законодательном уровне против этого механизма были введены определенные правила: нельзя иметь лицензию по одному адресу на торговлю алкоголем в розницу и на оказание услуг общественного питания. То есть лицензии и места осуществления деятельности разделены. Мол, выбирайте: либо у вас точка общепита, либо точка торговли алкоголем. И получается, что в принципе весь вопрос заключается в том, чтобы соблюдался запрет на ночную продажу. По большому счету существующие нормы, с одной стороны, позволяют разделить деятельность по продаже алкоголя под видом предприятия общественного питания ночью, с другой стороны, эта мера неэффективна на сто процентов. Все равно есть нарушители, есть "наливайки", в которых круглосуточно продается, например, пиво.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Эксперт также выразил мнение, что в случае реализации инициативы и снятия формальных ограничений выручка ресторанов существенно не увеличится.
"Здесь можно попробовать применить какую-то другую меру, чтобы, с одной стороны, удовлетворить требования рестораторов, с другой стороны, прекратить практику продажи алкогольной продукции ночью. Например, можно установить минимальную цену продажи алкоголя навынос в кафе и ресторанах. Она должна хотя бы в два-три раза отличаться от обычной минимальной цены. При соблюдении такой минимальной цены ресторанам можно разрешить торговать алкоголем навынос. Мол, выносите, но платите более высокую цену", — отметил эксперт.
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