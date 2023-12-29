В Кремле заявили о списке активов, которые могут изъять у иностранцев

У России есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков предложение США конфисковать активы РФ на $300 млрд. ТАСС

По его словам, такое решение американских властей может нанести удар по основным параметрам мировой экономики. News.ru