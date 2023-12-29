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В Кремле заявили о списке активов, которые могут изъять у иностранцев

У России есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков предложение США конфисковать активы РФ на $300 млрд. ТАСС

По его словам, такое решение американских властей может нанести удар по основным параметрам мировой экономики. News.ru

«Мы конечно заранее анализировали возможные ответные шаги [в ответ на заморозку российских активов]. Своими действиями страны Запада наносят изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран и США и ЕС. Подобные действия чреваты серьезными последствиями. Они не задумываются об эффекте бумеранга», — рассказал Песков. Ura.Ru

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