В Кремле заявили о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
У России есть список западных активов, которые она может конфисковать в ответ, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков предложение США конфисковать активы РФ на $300 млрд. ТАСС
По его словам, такое решение американских властей может нанести удар по основным параметрам мировой экономики. News.ru
«Мы конечно заранее анализировали возможные ответные шаги [в ответ на заморозку российских активов]. Своими действиями страны Запада наносят изрядный удар по основным параметрам международной экономики. Это подорвет доверие других стран и США и ЕС. Подобные действия чреваты серьезными последствиями. Они не задумываются об эффекте бумеранга», — рассказал Песков. Ura.Ru
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