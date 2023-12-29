Расследуя преднамеренное банкротство фирмы, следователи полиции в Кабардино-Балкарской Республике выявили новые преступления

Сотрудниками следственной части Следственного управления и УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве, возбуждённого в отношении 44-летнего гендиректора фирмы, занимающейся транспортированием коммунальных отходов, выявлен аналогичный факт противоправной деятельности. Под подозрение попал 50-летний гражданин, который стал генеральным директором этой же организации в 2019 году. При этом установлено, что он причастен к противоправным деяниям, совершённым 44-летним коллегой в 2018 году. Ранее сообщалось, что тогда руководством компании были заключены с подрядчиками – шестью предприятиями и тремя индивидуальными предпринимателями – договоры на оказание коммунальных услуг. Прибыль, полученная за вывоз мусора и отходов, вместо погашения долгов перед контрагентами и выплаты налогов перечислялась на расчётные счета аффилированных организаций. В результате предприятие задолжало подрядчикам порядка 114 млн рублей и налоговым органам республики свыше 8,6 млн рублей. За период с апреля по август 2019 года новый гендиректор компании – 50-летний мужчина – заключил ещё три аналогичные сделки. Более того, как и предшественник, он не расплатился с подрядчиками, а полученную прибыль также направил на счета аффилированных организаций. Задолженность по этим контрактам составила 9 млн рублей. Противоправные действия руководителей компании привели к преднамеренному банкротству. В 2020 году Арбитражным судом Кабардино-Балкарии в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении предприятия, которым руководили злоумышленники, была введена процедура – наблюдение. Восьми фирмам и четырем индивидуальным предпринимателям, с которыми были заключены договоры, причинен ущерб на сумму более 123 млн рублей. Задолженность компании по налогам составила более 8,6 млн рублей. Следователями в отношении 50-летнего гендиректора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.