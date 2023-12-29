Приостановлены торги на СПБ Бирже
Технический сбой привел к приостановке торгов ценными бумагами на СПБ Бирже. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.
В пресс-службе пояснили, что торги были приостановлены с 07:50 мск.
«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», —говорится в сообщении.
Технический сбой помешал некоторым сделкам, заключаемым с 7:00, среди них проводимые с центральным контрагентом (ЦК). При этом основная сессия открывается в 10:00, пишет РБК.
Ранее появилась информация о том, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве. На этом фоне акции биржи упали более чем на 15%. Позднее «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя торговой площадки сообщили, что информация не соответствует действительности.