НСПК обсуждает с Кубой выпуск карт «Мир» местными банками
Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») начала обсуждать с Кубой возможность эмиссии карт российской платежной системы банками Кубы, заявил глава НСПК Владимир Комлев в интервью РБК.
По его словам, на Кубе есть местная платежная система RED S. A. Однако «там технологии немножко пока не те», добавил он. При этом НСПК готова делиться «стандартами, форматами и системами» для того, чтобы Куба могла выпускать типовые карты. Он уточнил, что такими картами кубинцы смогут расплачиваться в том числе приезжая в Россию.
В начале декабря 2023 года НСПК объявила о том, что кубинские банки начали принимать к оплате карты «Мир», выпущенные российскими кредитными организациями. В марте 2023 года карты «Мир» заработали в кубинских банкоматах для снятия с них наличных.