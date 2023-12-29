«Балтика» попросила защитить ее бренды за рубежом

Российская «Балтика» попросила власти защитить ее бренды пива за рубежом. Об этом со ссылкой на письмо вице-президента компании Александра Дедегкаева в администрацию президента сообщает газета «Ведомости».

В июле датская Carlsberg перевела права на товарный знак «Балтика» и связанные с этой маркой названия на аффилированные с холдингом юрлица в странах СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также в Туркменистане, Грузии и Монголии. Структуры компании получили права на бренды на 20 лет. По словам Дедегкаева, эти договоры заключены лицом, чьи полномочия были прекращены на момент совершения сделки.

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Пивоваренный гигант просит Роспатент в сотрудничестве с патентными ведомствами дружественных стран защитить ценные активы и приостановить регистрацию товарных знаков.

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Эльдар Гулиев полагает, что зарубежные ведомства имеют право не реагировать на запросы Роспатента. По мнению управляющего партнера адвокатского бюро Asterisk Владимира Хантимирова, профильные органы могут пойти навстречу, если доказать смену руководства в компании. Пиво «Балтика» поставляется в другие страны с 2000-х и является одним из известнейших российских брендов за рубежом, пояснил владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года, однако с того момента точных сроков продажи активов в стране датская корпорация так и не назвала. На этом фоне в июле президент России Владимир Путин передал доли иностранных владельцев в «Балтике» во временное управление Росимущества.