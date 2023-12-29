Назначен исполняющий обязанности гендиректора НСПК

"Наверно, оно [решение об уходе], действительно, было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти десять лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное, продуманное, взвешенное решение", - отметил Комлев.