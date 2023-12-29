Операторам связи не позволят увеличивать тарифы выше инфляции

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам мобильной связи не позволят увеличивать цены в бесконтрольном порядке выше уровня инфляции. По его словам, Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены на тарифы были обоснованными, передает РИА Новости. Из новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года следует, что операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если вкладывают большую часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии.