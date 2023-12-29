Байдена обвинили в разрушении США

Губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил американского лидера Джо Байдена в разрушении США из-за позиции федеральных властей по нелегальным мигрантам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По словам Эббота, Техас пытается сохранить Соединенные Штаты. Так политик прокомментировал сообщение о том, что Министерство юстиции США предупредило власти штата о готовности подать иск в том случае, если Техас решит применить закон, который позволяет арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы.

«Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США», — написал он.