$90.30-1.40100.55-0.79
Почта

РБК: Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники.

Wildberries увеличит тарифы для некоторых продавцов
© ТАСС

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в среднем рост ставок составит пять процентных пунктов и будет установлен на уровне 10–23%.

По данным издания, остальные категории изменения не затронут.

Ранее стало известно, что Wildberries тестирует кнопку отмены заказа.

Кроме того, Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.

Компании