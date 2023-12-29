Wildberries увеличит тарифы для некоторых продавцов

Онлайн-платформа Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в среднем рост ставок составит пять процентных пунктов и будет установлен на уровне 10–23%.

По данным издания, остальные категории изменения не затронут.

Ранее стало известно, что Wildberries тестирует кнопку отмены заказа.