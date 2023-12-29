Wildberries увеличит тарифы для некоторых продавцов

РБК: Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники
Онлайн-платформа Wildberries с 8 января поднимет комиссию для продавцов электроники и бытовой техники.
Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в среднем рост ставок составит пять процентных пунктов и будет установлен на уровне 10–23%.
По данным издания, остальные категории изменения не затронут.
Ранее стало известно, что Wildberries тестирует кнопку отмены заказа.
Кроме того, Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая.