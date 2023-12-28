На Украине намерены конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с очередным иском о конфискации в доход страны двух российских пассажирских самолетов, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства. "Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - сказано в сообщении. До этого стало известно, что высший антикоррупционный суд Украины применил санкцию в виде взыскания активов с российского предприятия "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" на сумму более $4 млн.