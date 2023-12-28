Биржа криптовалюты обратилась к россиянам

Криптобиржа Binance разослала пользователям из России напоминания о необходимости закрыть позиции до 29 декабря и вывести средства. News.ru

Компания разослала клиентам из России напоминания, что вскоре перестанет поддерживать операции с рублем. Пользователям рекомендовали вывести средства до 29 декабря 2023 года — с пятницы открытые позиции на площадке начнут закрывать. Деньги можно перевести на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений, отметили в компании. Lenta.ru