Binance обязала российских пользователей вывести средства до 29 декабря
Криптобиржа Binance разослала российским клиентам напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств до 29 декабря.
В официальной службе поддержки Binance подтвердили РБК, что разосланные напоминания являются подлинными.
Биржа попросила российских пользователей до 29 декабря погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на любую другую биржу. Отмечается, что после обозначенной даты все открытые позиции будут постепенно закрываться.
11 декабря Binance объявила, что прекращает сделки с российским рублем на собственной p2p-платформе из-за ухода из России.