Пенсионный фонд в Норвегии отказался от акций арабских компаний

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, управляющий активами более чем на 70 миллиардов долларов, продал акции 11 компаний из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Кувейта, связав решение с рядом политических вопросов, сообщает AFP.

© Lenta.ru

Решение об отказе от владения ценными бумагами на 15 миллионов долларов приняли в европейской стране по итогам комплексной экспертизы, установившей «неприемлемо высокие» риски нарушения прав человека и несоответствие ожиданиям в сфере климата. По словам выступившего с комментарием главы направления ответственных инвестиций KLP Кирана Азиза, в этих государствах «по-прежнему действуют авторитарные режимы правления, ограничивающие свободу слова и политические права, в том числе критиков и правозащитников».

В пенсионном фонде заявили, что нефтяная Saudi Aramco была исключена из его портфеля прежде всего из-за отсутствия плана энергетического перехода. Отмечается, что остальные попавшие в «черный список» компании работают в телекоммуникационной отрасли и на рынке недвижимости.