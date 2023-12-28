В Латвии заблокировали связанные с «Яндексом» сайты

В Латвии заблокировали сайты, связанные с «Яндексом»
Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш заявил, что ведомство заблокировало доступ на территории страны ко всем сайтам, которые связаны с компанией «Яндекс». Об этом сообщает портал Delfi.
По словам Аболиньша, в «Яндекс. Музыке» были бесплатно доступны подкасты лиц, ранее попавших под санкции Евросоюза. Теперь доступ к площадке будет заблокирован на территории страны.
При этом ранее Сейм Латвии принял поправку к закону об электронных коммуникациях, благодаря которой у Национального Совета по электронным СМИ появились полномочия ограничивать сайты, распространяющие контент, который «угрожает общественному порядку и национальной безопасности».
Ранее в СМИ появилась информация, что Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тысячи россиян.