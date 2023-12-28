Лизинговая компания ИФК передала Red Wings восстановленный Ту-214

Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) восстановила летную годность принадлежащего ей самолета Ту-214. Лайнер передан в эксплуатацию авиакомпании Red Wings.

Как сообщает ОАК, акт приема-передачи самолета подписан 28 декабря в Международном аэропорту Казани.

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Напомним: максимальная дальность Ту-214 превышает 7000 км, а с полной коммерческой загрузкой он может перевозить пассажиров на расстояние до 5200 км. Обновленный салон выполнен в одноклассной компоновке экономического класса на 194 пассажира.

Борт изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году, оборудован российскими двигателями ПС-90А. Имеет современное навигационное и спасательное оборудование, соответствует всем актуальным мировым требованиям к самолету своего класса.

До 2017 года машина эксплуатировалась в авиакомпаниях "Трансаэро" и Red Wings. В рамках организованной компанией ИФК работы по восстановлению летной годности выполнены оценка технического состояния, вывод самолета из длительного хранения, формы обслуживания и сервисные бюллетени, капитальный ремонт двигателей, работы по замене неисправных и имеющих календарные ограничения комплектующих, полностью обновлен интерьер.

После всех работ самолет совершил несколько полетов и затем получил сертификат летной годности.

По словам генерального директора ИФК Михаила Подхватилина, продолжается работа по возвращению в эксплуатацию российской авиатехники: прошедший все необходимое обслуживание пассажирский Ту-214 вернулся в строй вслед за грузовым Ил-96-400Т. "В будущем году продолжим передачу самолетов", - сказал Подхватилин.

Ранее грузовой широкофюзеляжный самолет Ил-96-400Т, прошедший процедуру восстановления летной годности, приступил к эксплуатации в авиакомпании Sky Gates Airlines. Основное отличие грузового Ил-96-400Т от его пассажирской версии состоит в том, что пассажирская кабина переоборудована в грузовую с усилением пола и с установкой дополнительных рельсов для крепления напольной механизации, предназначенной для загрузки-разгрузки международных авиационных поддонов и контейнеров. Компоновка грузовой палубы Ил-96-400Т позволяет использовать при размещении груза различные схемы погрузки и средства пакетирования.