Wildberries в январе 2024 года введет кнопку отмены покупки сразу после заказа

Маркетплейс Wildberries протестирует кнопку отмены покупки сразу после заказа. Функция будет доступна на сайте и в мобильном приложении с января наступающего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. В заявлении Wildberries указано, что функция отмены заказа будет действенна в том случае, когда клиент сервиса сделал заказ случайно, выбрал неправильный адрес или большее число товаров, чем намеревался. В тестировании кнопки примут участие продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. На первом этапе новой функцией смогут воспользоваться клиенты, которые приобретают товары по постоянной оплате - их у компании более 80%. В дальнейшем опцией смогут воспользоваться все покупатели. В Wildberries добавили, что отмена покупки будет возможна в течение часа после заказа или до того, как продавец начал сборку. На прошлой неделе компания Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную компанию ООО "ВБ Финанс". Она будет специализироваться на потребительских кредитах, займах промышленности, ссудах под залог недвижимости, кредитах на покупку домов.