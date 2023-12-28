Анонсирован выход на рынок РФ новых брендов одежды из Китая

Две китайские компании придут на российский рынок в 2024 году. Речь идет о молодежном бренде Semir и детском Balabala, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладельца REC + retail group Наталию Кермедчиеву.

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В Москве открытие запланировано на конец первого полугодия, уточнила она. Запуском магазинов брендов из КНР займется структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi), отметила собеседница. Среди рассматриваемых локаций для открытия торговых точек — топовые торговые центры города, подчеркнула специалист.

Владельцем марок Semir и Balabala является китайская швейная компания Zhejiang Semir Garment Company Limited. Она занимается разработкой, производством и продажей готовой одежды. Фирма находится в числе десяти крупнейших производителей одежды Китая.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал РИА Новости, что думают представители российских торговых центров о брендах, которые пришли на смену известным маркам в РФ. Так, по его словам, почти 50% участников рынка придерживаются мнения, что не удалось стать достойной заменой таким магазинам.