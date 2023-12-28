В России предложили разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов совместно с Федерацией рестораторов и отельеров предложил разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Титова и президента федерации Игоря Бухарова, адресованные премьер-министру Михаилу Мишустину.

В пресс-службе правительства России изданию подтвердили, что такая инициатива поступила в кабмин. Предложение направили в Минфин для подготовки ответа, добавили там.

Согласно законодательству РФ, предприятиям общепита и розничным магазинам нужно получать лицензии для реализации алкоголя.

«Это ограничение было создано много лет назад, когда ещё не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции», — отметили авторы обращений.

В документах говорится, что алкогольная лицензия для заведений общепита «более строгая» и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов. Титов и Бухаров указали, что для получения ресторанной лицензии требуется «гораздо больше усилий», чтобы соответствовать требованиям закона.

Инициатива предложена для того, чтобы ресторан мог «продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления». Авторы обращений уверены, что мера позволит увеличить доходность ресторанной индустрии, а также повысить спрос на отечественные вина.